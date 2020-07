Sportmediaset, turno numero 34, focus sulle gare più significative della gara di oggi, senza dimenticare Cagliari-Sassuolo per l’Europa

Sportmediaset, turno numero 34, focus sulle gare più “significative” della gara di oggi, senza dimenticare Cagliari-Sassuolo per l’Europa. Si perchè gli emiliani sono a 6 punti dal Milan e quindi in piena corsa, in virtù dell’ottimo momento di forma.

ALLUNGARE ANCORA- “Allungare ancora per sentirsi vivi e per sentire quel bel profumo d’Europa. Ecco qui Milan-Bologna che per molti significa Ibrahimovic contro Mihajlovic, nemici quando lo svedese era juventino, amicissimi poi quando furono insieme all’Inter”. Così Sportmediaset sulle istantanee del turno numero 34, poi continua: “Sfida dai sentimenti diversi con Stefano Pioli che prova ad allungare la striscia positiva di risultati consecutivi: 5 vittorie e 2 pareggi. Lo svedese sarà al centro dell’attacco e vorrà festeggiare alla grande le 100 in rossonero”.