Mihajlovic su Ibra: «Spero che abbia pietà con un suo amico»

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato della sfida di domani contro il Milan e dell’amico Zlatan Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Non è mancato un commento nei confronti del suo amico Zlatan Ibrahimovic:

«Abbiamo fatto amicizia quando arrivò all’Inter: è svedese sì, ma i suoi genitori sono slavi come me e tra noi c’è grande rispetto reciproco. L’ho cercato in chiave mercato? Cose passate, ora non so cosa succederà l’anno prossimo: una cosa è certa, l’amicizia rimarrà sempre. Spero che abbia rispetto e pietà di un povero malato convalescente come me. Speriamo sia meno cattivo del solito con un suo amico».