SportMediaset – Due club su Rafael Leao: il Milan fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan avrebbe fissato il prezzo per Rafael Leao: 30 milioni di euro. L’attaccante portoghese è seguito da Marsiglia e il Borussia Dortmund ma per poter lasciare Milano occorrerà presentare un’offerta adeguata.

Leao è ancora parte integrante del progetto tecnico di Stefano Pioli ma per la dirigenza nessuno è realmente incedibile. Maldini e Massara tuttavia non si siederanno al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 30 milioni di euro.