Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, parla così in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

«Servirà partire forte come fatto nelle ultime domeniche, cercare di levargli le qualità principali che sono ante. Non sarà semplice, ma dovremo dare continuità alle prestazioni fatte e magari fare gol alla prima occasione, o non subirlo alla prima occasione loro. Avanti con i fatti, bando ai discorsi.».