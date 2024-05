Conceicao Milan, ore roventi: un ultimo ostacolo da superare prima dell’addio al Porto. Le NOVITÀ sul tecnico

Direttamente dal Portogallo arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao, un nome che sta scalando le gerarchie delle preferenze dei rossoneri per la panchina della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Record, in queste ore andrà in scena il tanto atteso incontro con Villas Boas. Il Porto, intanto, si interroga sui costi di una possibile separazione: il tecnico percepisce 3,5 milioni più bonus e un addio costerebbe al club 28 milioni in quattro anni. Il Milan resta alla finestra in attesa di sviluppi.