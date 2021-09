Spezia Milan: Kessié festeggia un traguardo importante, ecco quale

Grazie alla vittoria sullo Spezia, Franck Kessié festeggia il 100° successo in 189 presenze con la maglia del Milan in tutte le competizioni

Il Milan ha espugnato il Picco di La Spezia al termine di un match tirato con in padroni di casa capaci di spaventare i rossoneri che però grazie a questo successo ritrovano momentaneamente la vetta della classifica. Prima gioia in Serie A per Daniel Maldini che l’ha sbloccata ad inizio ripresa prima del momentaneo pareggio di Verde su sfortunata deviazione di Tonali. Nel finale, però, Brahim Diaz ha deciso il match con il gol che vale i tre punti.

Una vittoria che fa registrare un traguardo importante per Franck Kessié: per il centrocampista ivoriano si tratta infatti del 100° successo in 189 presenze con la maglia rossonera, considerando tutte le competizioni.