Spezia Milan: Alexis Saelemaekers MVP del match

Milan Venezia: Alexis Saelemaekers è stato eletto migliore in campo nel match vinto 2-0 dai rossoneri a San Siro

Spezia Milan: Alexis Saelemaekers è stato eletto migliore in campo nel match vinto dai rossoneri al Picco contro i bianconeri.

Non ha segnato ma ha fatto segnare, dimostrandosi un’altra volta preziosissimo al servizio della squadra. Come col Venezia, in occasione del raddoppio di Hernández quando ha fornito un assist illuminante. Novanta minuti giocati al Picco, 59 palloni giocati, 33 passaggi positivi, tre occasioni create, tre palle recuperate e due sponde tra i principali numeri della sua grande gara.