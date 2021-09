Spezia Milan: Daniel Maldini titolare in Serie A oltre 12 anni dopo Paolo

Daniel Maldini esordisce da titolare in Serie A oltre 12 anni dopo l’ultima di papà Paolo. La curiosità della sfida tra Spezia e Milan

Nella sfida del Picco tra Spezia e Milan, Daniel Maldini è stato schierato titolare da Stefano Pioli per far rifiatare Brahim Diaz in vista dell’Atletico Madrid.

Il classe 2001 scende in campo dal primo minuto nel massimo campionato italiano esattamente 12 anni e 117 giorni l’ultima volta di papà Paolo. Era il 31 maggio 2009 e il Milan affrontava la Fiorentina. Lo ricorda OptaPaolo.