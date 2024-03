Spalletti alla Rai: «Difesa a tre? A volte siamo superficiali»

Spalletti ha parlato ai microfoni Rai nel post partita di Italia Venezuela. Ecco cosa ha detto l’allenatore degli azzurri

DIFESA – «Il 3-4-3 non è ancora il modulo giusto? Secondo me abbiamo fatto delle cose fatte bene, i ragazzi hanno riconosciuto i vantaggi che dovevamo prendere quando avevamo palla. Anche se siamo stati leggeri. Se si commettono errori come il rigore o come il gol è inutile parlare di sistemi, di calcio. Poi però abbiamo fatto una buona partita sia con la difesa a 3 che poi col 4-3-3»

RETEGUI – «Chi fa gol mette sempre qualcosa in più degli altri. Lui oggi ha fatto bene la fase di tenere la palla, ha fatto bene la finalizzazione, ha fatto bene di testa in fase difensiva… Lui ha fatto quello che doveva fare»