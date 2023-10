Southgate: «Sosteniamo questa squadra, martedì contro l’Italia…». Le parole del ct inglese in confernza stampa

Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro l’Australia, a cui ha preso parte anche il rossonero Tomori. Ecco le parole del ct inglese:

«Martedì giochiamo qui in Italia. Sosteniamo questa squadra. So che stasera non eravamo al meglio, ma questo è dovuto ai tanti cambiamenti apportati e ho dato ai giocatori un compito davvero difficile. Perché essere coesi davanti a così tanti cambiamenti è difficile. Direi solo che questa è una squadra che ha dato molto e che tutti meritano il supporto del pubblico».