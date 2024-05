Roma Genoa 1-0: successo in 10 uomini per i giallorossi, che sognano ancora la Champions. Ecco com’è andata la gara di oggi

Finisce qui Roma Genoa. Il match dell’Olimpico dà l’ennesimo verdetto in questa stagione: con la vittoria ottenuta dai giallorossi per 1 a 0 in questo 37° turno del campionato di Serie A, si piazzano matematicamente al sesto posto in classifica.

A decidere il match l’incornata dell’ex obiettivo del calciomercato Milan Romelu Lukaku, alla sua ultima partita in giallorosso (il belga è stato ammonito ed era diffidato, salterà così l’ultima partita del campionato contro l’Empoli). Adesso alla squadra di De Rossi non resta che tifare per la vittoria dell’Atalanta in Europa League, che li farebbe qualificare alla prossima Champions League.