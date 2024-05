Xavi Milan, INCONTRO con Laporta: quale futuro per il tecnico del Barcellona? Gli SCENARI per lo spagnolo, i rossoneri osservano

Il futuro di Xavi Hernandez resta un’incognita, con il suo nome che era finito nella lista dei candidati a sedersi sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Lui stesso, nella giornata di oggi, aveva detto che non aveva ancora incontrato il presidente del Barcellona Laporta, ma che lo avrebbe fatto tra stasera e domani, come di consueto dopo le partite.

Il giornalista Matteo Moretto annuncia su X che l’incontro sta avvenendo in questi minuti. Il presidente dei blaugrana sarebbe rimasto turbato da quanto detto dall’allenatore nella conferenza stampa prima della partita contro l’Almería.