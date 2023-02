Sottil: «I periodo difficili capitano a tutti, anche al Milan»

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato del momento difficile della sua squadra parlando anche del Milan

«Non aiuta non vincere per tanto tempo, quando vinci vedi il sole anche nella tempesta. Vinci 2-1 con l’Inter e anzichè difendere il risultato al 90′ si partì in contropiede e si andò a fare gol. Oggi poteva essere una mazzata tremenda, il Sassuolo è una squadra forte, ha battuto il Milan per esempio. Sono periodi che capitano anche alle più forti, anche al Milan che ha vinto lo Scudetto. Siamo compatti, siamo uniti e consapevoli che la vittoria non sta arrivando, non siamo stupidi. Però questo gruppo è da elogiare per quello che sta facendo, penso il pubblico abbia visto una bella partita. Poi arrivano i fischi. Fischiamo il settimo posto. Va bene.»