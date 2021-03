Sosta nazionali, per il Milan mai così utile come ora: il punto relativo alla squadra rossonera anche in vista di Firenze

Il Corriere della Sera di questa mattina analizza la situazione, sottolineando il numero degli assenti ad oggi: sono 6 i giocatori che non potranno prendere parte alla gara con la Fiorentina.

AL MOMENTO GIUSTO- Fosse arrivata un paio di settimane fa non si sarebbe lamentato nessuno ma tant’è. Prendiamo atto che la sosta arriverà soltanto da domani e sarà così d’aiuto, consentendo di recuperare almeno Rebic e Mandzukic.

GLI ALTRI- Oltre a loro due, Gazzetta dello sport elenca gli esclusi dalla gara di Firenze con tanto di probabile tempistica relativa al recupero: Calabria (operato al ginocchio 30), Romagnoli e Leao 20.