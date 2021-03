Fiorentina-Milan, probabili formazioni: Pioli sistema la fascia sinistra in zona d’attacco, ormai non dovrebbero esserci più dubbi

Fiorentina-Milan, probabili formazioni: Pioli sistema la fascia sinistra in zona d’attacco, ormai non dovrebbero esserci più dubbi.

DIAZ A SINISTRA- Tutto sommato, al netto degli infortuni, Pioli potrà disporre di una squadra solida e fastidiosa in quel di Firenze, dalla porta alla punta centrale, tutti nomi che non dovrebbero far rimpiangere gli assenti. Attenzione a Diaz a sinistra, occasione per lui con Ibra in mezzo pronto a sfruttare eventuali assist, così come dalla destra dove ci sarà Saelemaekers. In mezzo Calhanoglu

FIORENTINA (3-5-2)- Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery.

MILAN (4-2-3-1)- G.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.