Sogliano furibondo: «E’ una mancanza di rispetto. Impossibile non annullare un gol così». Le parole del direttore sportivo del Verona

Sean Sogliano ha parlato ai microfoni di DAZN del gol di Frattesi da annullare in Inter-Verona. Le parole

PAROLE – «Sono rammaricato e deluso. Non fa parte del mio carattere e della storia di questa società. Non faccio moralismi, siamo venuti qui contro una grande squadra che probabilmente vincerà lo scudetto. Ma questa è stata un grande mancanza di rispetto verso una società che lotta con umiltà tra tante difficoltà. È impossibile che in sala Var non si sia visto che questo gol era da annullare. Anche Fabbri poteva volerlo. Tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse col Var. Impossibile che non si sia stato annullato, è una mancanza di rispetto. Mi sono lamentato tre volte in carriera, poi abbiamo sbagliato il rigore e magari era destino finisse così. In una sala Var non si può fare questo errore. Sono in difficoltà a commentare questa partita, non è giusto. Torniamo a casa con un grande torto e una mancanza di rispetto».

