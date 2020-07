Sky – Tonali verso il Milan: l’ha scelto Rangnick. I rossoneri sfidano l’Inter

Sandro Tonali al Milan, una decisione di Rangnick: ecco quanto affermato da Gianluca Di Marzio questa sera a Sky Sport

Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato ha parlato di un possibile approdo di Sandro Tonali in rossonero per volontà di Ralf Rangnick:

«Un mese fa ci hanno provato Maldini e Massara. Ma abbiamo scoperto che il Milan in cima alla lista di Rangnick ha Sandro Tonali: la dirigenza rossonera proverà a inserirsi nella corsa per Tonali. L’Inter ha un accordo col giocatore ed è in vantaggio ma non ancora un’intesa con il Brescia, mentre il Milan vuole provare a fare un investimento e a inserirsi per il centrocampista».