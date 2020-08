Ibra torna al Milan: la smentita di Mino Raiola è riferita alla firma, la trattativa resta ugualmente in dirittura d’arrivo

Ibra al Milan: come vi avevamo riportato pochi istanti fa, la smentita di Mino Raiola riguardo alla trattativa per il rinnovo del centravanti svedese con il Milan fa riferimento alla sola firma: «L’accordo è stato trovato – ribadisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport – i contratti sono attualmente sotto lo sguardo dei legali che dovranno vidimarli».

La trattativa per il rinnovo di Ibra con il Milan non solo, dunque, non è saltata ma è in dirittura d’arrivo: il centravanti svedese nelle prossime ore siglerà il fatidico accordo e tornerà nuovamente a Milanello per riprendere gli allenamenti con i compagni lasciati al termine della scorsa stagione.