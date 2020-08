Ibrahimovic: la trattativa prosegue ma la firma non c’è, si deve attendere

Ibrahimovic: la smentita di Raiola non chiude la trattativa. Il Milan tiene aperto il canale in attesa che la proposta venga vidimata

«Zlatan Ibrahimovic non ha rinnovato con il Milan», con queste parole diramate attraverso un pittoresco Tweet Mino Raiola ha voluto smentire l’accordo trovato tra la società rossonera e il proprio assistito.

Le parole di Raiola, tuttavia, non rappresentano una chiusura al possibile accordo ma un semplice “ribadire il concetto” che la firma non è ancora arrivata. Maldini e Massara continuano pertanto a mantenere il canale con Raiola aperto attendendo i contratti che saranno nelle prossime ore vidimati dai legali. Una volta che la proposta rossonera sarà effettivamente messa nero su bianco, Ibra avrà tutti i mezzi per poter prendere una decisione e scegliere se porre la firma che (come ha voluto ribadire Raiola) ancora non c’è.