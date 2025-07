Singo Milan, è l’ex Torino l’ultima idea di calciomercato di Tare: la trattativa sta prendendo forma in questo modo. Le ultimissime sui rossoneri

Milan, attenzione alla corsia di destra: tra i nomi proposti alla dirigenza rossonera per rinforzare quel settore, spunta anche quello di Wilfried Singo del Monaco. Un’indiscrezione esclusiva, riportata da Gianluigi Longari, che apre nuove prospettive per il mercato in entrata del club di Via Aldo Rossi.

Il difensore ivoriano, noto per la sua fisicità, la sua velocità e la capacità di disimpegnarsi sia come terzino destro che come braccetto in una difesa a tre, è un profilo che potrebbe intrigare la dirigenza milanista. La sua giovane età (classe 2000) lo rende anche un investimento per il futuro, in linea con la filosofia del club. Tuttavia, la sua valutazione economica rappresenta un ostacolo non indifferente.

Il Monaco, infatti, ha una richiesta chiara per il cartellino di Singo, che supera i 20 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan dovrà valutare attentamente in relazione al proprio budget e alle priorità di mercato. Il profilo di Singo verrà ora analizzato dai rossoneri, che dovranno ponderare il rapporto qualità-prezzo e la compatibilità del giocatore con le esigenze tattiche della squadra.