 Simonelli: «Milan Como? Lo sapremo entro questa data»
Simonelli: «Milan Como a Perth? Lo sapremo entro questa data»

Simonelli al termine dell’Assemblea di Lega della Serie A ha fatto chiarezza sulla questione Milan Como a Perth, in Australia

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine dell’Assemblea di oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue dichiarazioni su Milan-Como a Perth:

«Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo».

La decisione definitiva in un senso o nell’altro dovrebbe quindi arrivare entro giovedì 18 dicembre, data della semifinale di Supercoppa Italiana che vedrà di fronte Napoli e Milan.

