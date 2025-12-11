Calciomercato
Calciomercato Milan, indiscrezione su Cardinale: budget zero per gennaio? Intreccio con Milan Como. Cosa succede
Calciomercato Milan, la mancata trasferta in Australia per Milan-Como potrebbe incidere sulla sessione di gennaio: ecco come
La possibile definitiva cancellazione della trasferta di campionato tra Milan e Como a Perth in Australia non è solo un problema logistico, ma potrebbe avere conseguenze finanziarie dirette sul mercato rossonero.
Secondo Franco Ordine, qualora il no a Perth risultasse confermato, la «perdita» stimata di circa 5 milioni di euro – il ricavo atteso dalla trasferta – starebbe bloccando le mosse in entrata. Il giornalista fa riferimento a un «contabile residente a casa Milan» secondo cui questa cifra mancante «impedirebbe di affacciarsi sul mercato».
Questo scenario, se confermato, renderebbe impossibile per la dirigenza portare a termine le operazioni indispensabili richieste da Allegri (difensore, attaccante) per consentire al Milan di restare ai vertici della classifica e competere per lo Scudetto.