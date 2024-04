Simic Milan: interesse dalla Premier League per il difensore, l’idea del club rossonero

Le sirene della Premier League minacciano il calciomercato Milan per Simic. L’idea del club rossonero per il futuro del difensore

Jan Carlo Simic è finito nel mirino dei club di Premier League. In particolare, come riportato da Calciomercato.com, Bournemouth e Fulham hanno condotto alcuni sondaggi nelle ultime settimane per capire la situazione del difensore del Milan.

Anche per questo il club rossonero si tutela: ci sono già stati alcuni contatti fra società e l’entourage del calciatore per ridiscutere di un prolungamento.