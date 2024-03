Simic Milan: il difensore convocato per gli impegni della Serbia? Arriva la decisione UFFICIALE

Dopo l’esordio in prima squadra con il Milan per Simic è arrivata un’altra decisione per l’immediato futuro. La scelta del CT della Serbia

Nuova importante svolta per il futuro di Jan-Carlo Simic dopo l’esordio in prima squadra dalla Primavera Milan. L’allenatore della nazionale serba Dragan Stojkovic ha annunciato la lista di convocati per le prossime amichevoli contro Russia e Cipro:

È ufficiale anche il difensore rossonero ne farà parte.