Simakan, segnali di avvicinamento significativi: serve e non costa molto, come riporta Gazzetta dello sport, il giocatore rimane nei piani

Simakan, segnali di avvicinamento significativi: serve e non costa molto, come riporta Gazzetta dello sport, il giocatore rimane nei piani. Come riporta la rosea due mesi fa, proprio sul filo di lana, Maldini e Massara provarono a chiudere con il club alsaziano per una cifra vicina ai 12 milioni di euro,ma niente da fare.

LE ULTIME SETTIMANE- Nelle ultime settimane i segnali di avvicinamento sono stati significativi, in virtù dei consensi in casa Milan. Simakan, oltre che da centrale, si muove con disinvoltura anche sulla fascia destra e a Pioli occorre un’alternativa a Calabria.