Settore Giovanile Milan, tutti i risultati di questo week-end

Grande fine settimana per le squadre del settore giovanile del Milan: in copertina c’è la Primavera Femminile di Mister Corti, che nel suo “vero” debutto stagionale ha battuto la Juventus al Vismara per 1-0. A decidere la punizione di Monica Renzotti a fine primo tempo per le rossonere, che mercoledì recupereranno la 1° giornata contro la Sampdoria rinviata per maltempo. Il weekend del settore giovanile si era aperto con una grande vittoria in rimonta dell’Under 16, corsara per 4-3 sul campo del Verona. Sotto per 3-0, la squadra di Mister Abate produce una rimonta incredibile, con tre gol tra il 79′ e l’87’ per centrare il primo successo in campionato.

Esordi vincenti anche per le altre Under rossonere impegnate nel fine settimana per la prima volta in questa stagione: U14 e U13 maschili; U17, U15 e U12 femminili. Bene anche l’Under 17, che con il Venezia coglie la terza vittoria in quattro partite, e l’Under 15 che si conferma a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Ecco nel dettaglio tutti dei risultati di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 2 OTTOBRE

UNDER 16: 2° giornata, Hellas Verona-Milan 3-4 (19′ st Martinazzi, 34′ st Scotti, 36′ st e 42′ st Sia)

UNDER 15 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Acc. Calcio Vittuone 11-0

DOMENICA 3 OTTOBRE

UNDER 13: 1° giornata, Renate-Milan 1-3

UNDER 12 FEMMINILE: 1° giornata, Meda-Milan 0-11

UNDER 14: 1° giornata, Milan-Como 3-2 (7′ Borsani, 8′ st Comotto, 27′ st Pinessi)

UNDER 15: 2° giornata, Hellas Verona-Milan 1-2 (7′ e 24′ st Camarda)

UNDER 18: 3° giornata, Empoli-Milan 2-1 (26′ Incorvaia)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Juventus 1-0 (43′ Renzotti)

UNDER 17: 4° giornata, Milan-Venezia 2-0 (8′ st Mangiameli, 37′ st Benedetti)

UNDER 17 FEMMINILE: 1° giornata, Pro Sesto-Milan 2-12