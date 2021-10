Milan Juventus Women Primavera 1-0: prima storica vittoria

Milan Juventus Women Primavera 1-0: le bianconere cadono in trasferta. A decidere la sfida è la rete di Renzotti

La Juventus Women Primavera di Piccini cade in trasferta in casa del Milan. A decidere il match valevole per la seconda giornata di campionato del Girone A è stata una rete di Renzotti sul finale di primo tempo. Le bianconere, nonostante i cambi, non sono riuscite nella seconda frazione a ribaltare il risultato e ad evitare la sconfitta di misura.