Setti: «Lega calcio? Stiamo lavorando a novità importantissime»

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato a 360° del suo club a partire dall’arrivo di Di Francesco. Le sue parole

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato a 360° a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

LEGA CALCIO – «Cosa bolle in pentola? Provare a fare protocolli più snelli per alleggerire in termini di procedure e costi le società da certi obblighi. La possibilità di vaccinare tutti i gruppi squadra e di fare entrare la gente allo stadio, tutta. Non dico dal 20 di agosto ma nei prossimi tre mesi. In modo che prima dell’inverno possono riempirsi gli stadi. Il pubblico genera non solo incassi, ma sponsor e indotto. Non si può fare a meno del pubblico».