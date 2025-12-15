Serie A, oggi si conclude il programma del weekend con Roma Como. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il quindicesimo turno del campionato di Serie A si è rivelato un vero e proprio crocevia per la classifica, portando sorprese inaspettate e un cambio di passo significativo nelle zone alte. I risultati di questo weekend hanno dato un forte scossone al vertice, dove il Napoli capolista ha subito un clamoroso stop, mentre il Diavolo ha sprecato una grande occasione.

Le Big e la Zona Scudetto

La giornata è stata decisiva per le due formazioni di Torino e Milano. I rossoneri, guidati dal tecnico Massimiliano Allegri, non sono andati oltre il pareggio 2-2 in casa contro il Sassuolo. Nonostante l’impresa del giovane Bartesaghi, il Milan ha palesato le difficoltà che il DS Igli Tare dovrà affrontare in sede di mercato per completare l’organico.

Il passo falso più rumoroso è arrivato però da Udine, dove il Napoli è stato sconfitto 1-0 a sorpresa. Di questa situazione hanno saputo approfittare le dirette inseguitrici. La Juventus, con un solido 1-0 a Bologna, e l’Inter, capace di imporsi in trasferta per 2-1 contro il Genoa, hanno ridotto il distacco o consolidato la propria posizione, rendendo la lotta per lo Scudetto ancora più avvincente.

L’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini, si conferma in ottima forma battendo il Cagliari 2-1, mantenendosi agganciata al treno Champions League. Successo importante anche per la Lazio, che ha superato il Parma 0-1.

I Risultati del 15° Turno

Di seguito, il quadro completo delle gare finora disputate, con la mente già proiettata alla Supercoppa e al mercato di riparazione che vedrà Tare come protagonista.

Venerdì 12 Dicembre

Lecce-Pisa 1-0

Sabato 13 Dicembre

Torino-Cremonese 1-0

Parma-Lazio 0-1

Atalanta-Cagliari 2-1

Domenica 14 Dicembre

Milan-Sassuolo 2-2

Fiorentina-Verona 1-2

Udinese-Napoli 1-0

Genoa-Inter 1-2

Bologna-Juventus 0-1

Lunedì 15 Dicembre

Roma-Como (20.45)

La giornata si concluderà con il posticipo serale della Roma, impegnata contro il Como. Il risultato di questa partita sarà fondamentale per delineare la classifica definitiva in vista della sosta natalizia e della riapertura del mercato.