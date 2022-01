Serie A, nuove restrizioni? Il pensiero di Pioli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto in conferenza stampa, per presentare la partita di domani del Milan contro il Venezia, Stefano Pioli ha parlato della possibilità di nuove restrizioni in Serie A:

«È un momento particolare dove dobbiamo stare molto attenti e rispettare i protocolli per essere sicuri. È una fase imprevedibile, noi siamo sotto controllo giornaliero visto i precedenti riscontri. Ma siamo pronti per giocare. Pubblico? Abbiamo sofferto l’assenza dei tifosi che davamo per scontata. Ora che abbiamo riassaporato il loro sostegno è dura. È chiaro che per permettere di continuare anche i tifosi devono essere rispettosi e fare la loro parte».