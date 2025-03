Serie A, il Milan è tra le migliori! Però subisce troppi gol: avete visto?

Condividi via email

Serie A, il Milan concede poche occasioni agli avversari ma subisce comunque tanti gol. Avete visto il dato?

Il Milan, tra le squadre di Serie A, è quella che concede meno Expected Goals ai propri avversari, 18esima in campionato in questa classifica. Mentre per gol subiti i rossoneri sono al 19esimo posto.

Nonostante questo il Diavolo è la settima difesa del torneo, sintomo del fatto che per Maignan non sia una stagione indimenticabile, ma anche che i rossoneri subiscono tanti gol su contropiede.