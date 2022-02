ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della scelta del nuovo presidente della Lega Serie A. Le sue parole riportate dall’ANSA.

LE PAROLE – «Da parte mia non c’è mai stata nessuna invasione di campo in alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti. Qualcuno parla di conflitti e tensioni con la lega, ma lo fa in modo strumentale».