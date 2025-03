Serie A, un dato statistico non smentisce: mai così male negli ultimi anni!

Condividi via email

Serie A, il Milan mai così male negli ultimi cinque anni. L’ultima stagione di questo tipo è stata il 2019/2020. Numeri a confronto

Il Milan in questa Serie A ha ottenuto 41 punti in 27 giornate (17 con Fonseca in panchina, 10 con Conceicao). Frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte; con 39 gol fatti e 30 gol subiti.

Nel 2019/2020 invece, sotto la guida di Marco Giampaolo, al quale è subentrato Stefano Pioli, dopo 27 giornate i punti erano 39. Frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte; con 32 gol fatti e 35 gol subiti.