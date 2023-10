Serie A, classifiche a confronto: Milan e Inter meglio di un anno fa, Napoli a picco. I dettagli squadra per squadra

Con l’ottava giornata ormai andata in archivio è tempo di primi bilanci e verdetti sul campionato di Serie A. Questa la classifica dell’attuale campionato in confronto alla passata stagione.

Milan 21 (+4 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo otto giornate)

Inter 19 punti (+7)

Juventus 17 (+1)

Fiorentina 17 (+8)

Napoli 14 (-6)

Atalanta 13 (-7)

Monza 12 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Lecce 12 (+5)

Roma 11 (-5)

Bologna 11 (+5)

Sassuolo 10 (-2)

Lazio 10 (-7)

Torino 9 (-1)

Genoa 8 (in Serie B)

Hellas Verona 8 (+3)

Udinese 5 (-14)

Empoli 4 (-3)

Salernitana 3 (-4)

Cagliari 2 (in Serie B)