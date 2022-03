Serie A, Casini: «Riforme, stadi, indice di liquidità: vi spiego tutto»

Lorenzo Casini, neo presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport sul futuro del calcio italiano

Lorenzo Casini, neo presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport sul futuro del calcio italiano. Le sue dichiarazioni:

PRESIDENZA – «Mi ha convinto quanto il calcio italiano potrebbe fare per il Paese e ancora non fa. Non dico solo per il lato economico finanziario ma anche come risorsa pubblica. Opportunità che non voglio perdere. Non solo De Laurentiis, sono stati in diversi a chiedermi la disponibilità, ovvero tutto il gruppo di quelli che mi hanno votato. Li ringrazio per aver puntato su di me. Non sono il riferimento di un club o di una maggioranza, ma di tutta la Serie A. La Juventus si è astenuta ma poi mi ha mostrato supporto. Inter e Milan volevano qualcosa di diverso ma nulla di personale».

RIFORME – «Ci aspettano riforme normative, un riassetto organizzativo e la ripresa di rapporti istituzionali. Un giurista con esperienza al Governo può essere utile»

FIGC – «Il ruolo di Ghirelli era stato già deciso a febbraio, non ho condiviso i tempi siccome era meglio aspettare l’elezione del presidente della Serie A, mi renderà comunque utile per la FIGC».

L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24