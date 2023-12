Serafini a Milan Tv: «Pulisic giocatore di livello mondiale »

Serafini ha parlato a Milan Tv nel pre partita di Atalanta Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023-24

Le parole di Serafini a Milan Tv nel pre partita di Atalanta Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023-24:

Mi piace tantissimo Pulisic, è un giocatore di classe e qualità e quest’anno è partito fortissimo. Secondo me può stare anche in trequarti, ma ovunque lo metti fa sempre bene, è duttile e si è inserito bene in questo ambiente