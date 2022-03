Sembrava chiusa, ma la rosa del nuovo Milan riserva ancora movimenti

Il Milan tra movimenti in entrata e movimenti in uscita prepara la rosa per il prossimo giro.

L’andamento della stagione ha dimostrato che tra infortuni e cali di prestazione alcuni cambiamenti sono necessari. I profili dei giocatori che arriveranno sicuramente saranno in linea con la filosofia giovanile del club; i rossoneri puntano ad una rosa giovane con ampi margini di miglioramento e qualche elemento di esperienza necessario per trasferire la mentalità ad un gruppo così giovane.

Giocatori come Ibrahimovic, Kjaer, Florenzi e Giroud bastano e avanzano per trasferire il carisma e i valori della vittoria al gruppo, così a giugno si cercherà di puntare sul talento e sulla freschezza dei giovani per tentare l’assalto al tricolore. La rosa per ora può ancora puntare allo scudetto, ma i pronostici calcio per ora non la considerano la favorita

Calciomercato Milan in Italia

La serie A in questi anni sta sfornando parecchi talenti, i nostri giovani sono ambiti dai club più ricchi d’Europa e c’è la voglia di continuare a vederli giocare nel nostro paese.

Il Milan non è nuovo a questo tipo di operazioni; basta pensare all’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia che non solo è stato comprato per una cifra considerevole, ma è anche stato aspettato e supportato nei momenti di difficoltà. Adesso il Milan si gode e si coccola il suo gioiello a centrocampo che pur essendo ancora molto giovane, gioca con la classe e l’astuzia di un veterano.

Il Milan punta gli occhi su Reggio Emilia

Una delle squadre che sta giocando meglio in questa stagione è il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il giovane tecnico italiano ex-Empoli sta facendo giocare i neroverdi in modo propositivo e spensierato. Uno stile di gioco che ovviamente favorisce la crescita dei giovani più talentuosi sia sul piano mentale rendendoli più maturi e consapevoli delle proprie possibilità che naturalmente sul piano tecnico.

I giovani più ambiti del Sassuolo

Gianluca Scamacca: il centravanti classe 1999 all’inizio non veniva visto come un titolare da Dionisi, poi a suon di goal e prestazioni da urlo si è guadagnato il posto e non l’ha più lasciato. La giovane punta della Roma in questa serie a ha già messo a segno 10 reti. Il Milan ha bisogno di un attaccante su cui puntare per il futuro; Ibra e Giroud sono certamente soluzioni affidabili per il presente, ma il diavolo ha bisogno di un giocatore su cui poter contare e costruire un progetto tecnico per parecchi anni. La fisicità, la tecnica e la determinazione di Scamacca sembrano le caratteristiche ideali su cui puntare per la pianificazione di un progetto basato sulla qualità e sul talento dei giovani.

Davide Frattesi: il centrocampista neroverde sembra avere le caratteristiche giuste per sostituire Frank Kessiè. Il numero sedici degli emiliani è un giocatore di qualità e di quantità, è in continuo movimento durante i novanta minuti e sembra non stancarsi; Frattesi ha qualità sia in fase di costruzione che in fase di non impossesso, recupera tantissimi palloni che sa pulire e trasformare in interessanti trame offensive, ha i tempi giusti e sa come inserirsi.

Il calciomercato del Milan ha una priorità: l’ala destra

I rossoneri hanno il ruolo dell’ala destra abbastanza scoperto. Ad alternarsi sulla parte destra della trequarti offensiva ci sono Saelemekers e Messias. Il belga è un factotum su cui poter contare in fase di emergenza ma non è quel giocatore che ti permette di fare il salto di qualità. Messias è stato un colpo di mercato last minute che si è ritrovato ad essere anche molto utile per la stagione del diavolo, ma l’età non è dalla sua parte e nonostante qualità indiscutibili non si può fare affidamento su di lui per un progetto a lungo termine.

Il nome ideale potrebbe essere proprio quello di Domenico Berardi. Il giusto compromesso anagrafico che permette l’acquisto di un giocatore mentalmente già pronto ma abbastanza giovane da poter continuare a far bene ancora per molto tempo in Serie A