Seedorf: «Non mi aspettavo l’esclusione dell’Italia, serve riflettere su cosa non funziona»

Le parole di Clarence Seedorf sul flop dell’Italia

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport sull’esclusione dell’Italia dal Mondiale in Qatar:

«Fa male, non me l’aspettavo. Bisogna riflettere su cosa non sta andando bene. La Nazionale italiana ha comunque un gruppo giovane, che può crescere e farsi sentire a livello internazionale nei prossimi anni».