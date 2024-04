Seconda squadra Milan, progetto ai dettagli! Scelto l’allenatore: ecco cosa filtra sullo stadio NOVITÀ

Seconda squadra Milan, progetto ai dettagli! Scelto l’allenatore: ecco cosa filtra sullo stadio. Le NOVITÀ in vista della prossima stagione

Tantissime novità legate al progetto che porterà alla creazione della seconda squadra del Milan. Come riportato da Matteo Moretto, mancano solo gli ultimi passaggi per definire al 100% la squadra U23 in vista della prossima stagione.

La dirigenza rossonera ha inoltre scelto anche l’allenatore: sarà Daniele Bonera. Il discorso stadio rimane in stand-by: non è confermato lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni ma il club sta valutando anche altri impianti.