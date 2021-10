Sconcerti: «Perdere i giocatori a parametro zero? Vi dico la mia»

Mario Sconcerti ha detto la sua sulle colonne del Corriere della Sera, riguardante le cessioni a parametro zero, le sue parole

«Perdere giocatori a costo zero è sempre successo da quando 40 anni fa entrò in vigore la legge 91, quella che aboliva il vincolo. Andava bene alle società. E andava bene ai giocatori, piuttosto spaventati allora dal non avere più un cartellino a vita, ma soli pochi anni di impegno scritto. Oggi sono cambiate due cose: l’arrivo delle televisioni una ventina di anni fa i cui soldi per molto tempo servirono a pagare gli ingaggi dei giocatori saliti alle stelle per il mercato aperto. La seconda è che hanno cominciato a non rinnovare contratti anche i giocatori delle grandi squadre italiane perché squadre di campionati più ricchi fanno offerte molto più alte. Adesso si spostano i migliori lasciando spesso le squadre migliori. Perché i procuratori hanno avuto un’ultima idea straordinaria, la Buona Entrata. In pratica paghi al giocatore una parte congrua di quello che risparmi non pagando la società. Commisso a Vlahovic aveva offerto 4 milioni l’anno più 5 al momento del rinnovo più 3 al procuratore».