Sconcerti attacca: «Cardinale non ha sentimenti per il Milan». Il pensiero del giornalista

Mario Sconcerti parla così del Milan sul Corriere della Sera in avvicinamento alla prossima stagione.

Le sue parole: «Il Milan è davanti a sé stesso. È cominciata la realtà. Non è detto sia dura, ma cancella il miracolo. Nel calcio i miracoli esistono, ma sono come la pioggia: c’è, la conosciamo, ma non sai quando arriverà. Mi sembra sia uno dei primi limiti dei nuovi imprenditori americani. Arrivano fino al possibile, oltre c’è il sentimento. Quello manca».