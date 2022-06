Sconcerti: «Budget Milan? 50 milioni sono tanti, beati loro». Le dichiarazioni del giornalista

Mario Sconcerti parla così di del calciomercato del Milan a TMW Radio

Le sue parole: «Beati loro, 50 milioni sono tanti. In un mercato si vende anche, quindi potenzialmente è ottimo. Sono tempi molto diversi rispetto al passato, puoi comprarci giocatori importanti con queste cifre. Per fare un buon mercato devi anche vendere bene, non basta solo acquistare».