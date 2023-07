Tra gli obiettivi del Milan sul mercato estivo c’è Scamacca. Il club rossonero prova a proporre uno scambio al West Ham

come riportato da Sky Sport il club inglese non ha aperto a prestito con obbligo di riscatto, per questo i rossoneri hanno proposto uno scambio con Origi. Da capire cifre e formula.