Scamacca e Frattesi, messaggio alle big: «Siamo pronti!»

Scamacca e Frattesi si raccontano a SportWeek: le dichiarazioni dei due talenti del Sassuolo seguiti dalle big, Milan compreso

Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, talenti del Sassuolo seguiti dalle big ed anche dal Milan, si raccontano a SportWeek.

I due giocatori si dicono pronti per una big. Ecco le loro dichiarazioni.

FRATTESI – «Meglio una maglia da titolare nel Sassuolo o il rischio di far la riserva in una grande squadra? Alla nostra età è meglio giocare. Poi, dopo uno o due anni fatti bene, sei pronto per il salto».

SCAMACCA – «Qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni ci porta oggi ad andare a vincere in casa delle grandi».