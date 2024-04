Sassuolo Milan, Marchetti analizza la sfida: «Vi dico in quale zona del campo hanno sofferto i rossoneri»

Sassuolo-Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha analizzato la sfida pareggiata oggi pomeriggio dai rossoneri

Ospite a Sky, Luca Marchetti ha parlato così del pareggio odierno tra Sassuolo e Milan:

PAROLE – «Oggi il Milan ha sofferto molto sulla corsia di destra con Kjaer e Florenzi. Hanno avuto delle difficoltà, è innegabile dirlo. Il Milan ha anche avuto la grande forza di rimetterla in piedi la partita, sul 2 a 0, sul 3 a 1. Ha anche segnato più gol di quanti gliene hanno effettivamente assegnati. Io credo che il computo totale dei fuorigiochi del Milan sia di 2 centrimetri. Chukwueze ha una spalla troppo grande (ride ndr). Al di là dei gol annullati, perché il Milan davanti ha trovato grandi spazi, ma ne ha concessi altrettanti dietro. Quindi la facilità con la quale oggi il Sassuolo è riuscito a trovare lo spazio per segnare, addirittura avrebbe avuto l’occasione per andare sul 4 a 1, e lì sarebbe stato difficile per il Milan andare a recuperare questa partita. Il Milan ha dimostrato grande forza mentale a riprendere questa gara, però si è messo nelle condizioni, al di là della bravura dei giocatori del Sassuolo, ma di questi errori qua, letture forse sbagliate».