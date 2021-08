Sassuolo Milan Primavera LIVE: formazioni ufficiali e cronaca del match d’esordio della squadra di Giunti in stagione

La Primavera rossonera apre la sua stagione 2021/22 in casa del Sassuolo. Allo stadio Enzo Ricci le due squadre scendono in campo per la prima giornata del campionato Primavera 1. Nella scorsa stagione i rossoneri vinsero per 2-1 al Vismara, mentre il ritorno in casa dei neroverdi finì 1-1. Segui qui il live del match.

Sassuolo Milan Primavera LIVE

10:30 – Squadre in campo per il riscaldamento.

9:4o – Si apre la stagione dei ragazzi di Giunti. Alle 11:00 il calcio d’inizio.

Il tabellino del match

MARCATORI:

SASSUOLO (3-5-2): Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj; Paz, Arcopinto, Karamoko, Zalli, Aucelli; Kumi, Abubakar. A disp.: Zacchi, Bonucci, Loefen, Cehu, Capogna, Miranda, Lazzaretti, Macchioni, Citarella, Cavallini, Estevez. All.: Bigica.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Kerkez; Di Gesù, Tolomello, Gala; Roback, Amore, Capone. A disp.: Nava, Bright, Bjorklund, Rossi, Alesi, Bozzolan, El Hilali, Camara, Foglio, N’Gbesso. All.: Giunti.

AMMONITI:

ESPULSI:

ARBITRO: Simone Galipò

ASSISTENTI: Toce – Linari