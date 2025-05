Sartori Milan, strada definitivamente chiusa? Quel retroscena dal Ferraris non lascia dubbi

Sartori Milan, la strada che potrebbe portare all’attuale DS del Bologna è definitivamente chiusa? Spunta il retroscena dal Ferraris

Secondo La Gazzetta dello Sport, Giovanni Sartori, dirigente del Bologna e candidato al ruolo di DS del Milan per la prossima stagione, era presente ieri sera allo stadio Ferraris per la partita vinta dal Milan contro il Genoa. Tuttavia, la sua presenza non ha alcun nesso con un possibile futuro nel Milan, poiché il Bologna non intende privarsi di lui.

Sartori era presente alla partita per studiare la squadra di Conceiçao in vista del doppio impegno tra Bologna e Milan, sia in campionato che in Coppa Italia. Il Bologna vuole mantenere Sartori nel suo ruolo di dirigente e non ha intenzione di lasciarlo andare al Milan.