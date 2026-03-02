Connect with us

Santiago Gimenez, retroscena da brividi: dalla grande stima per Allegri all’obiettivo derby. E il futuro…

Published

3 ore ago

on

By

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez ha tutta l’intenzione di tornare a disposizione per il derby di domenica e di tenersi stretto il Milan

Il recupero di Santiago Giménez si tinge di tinte epiche. Mentre il piano originale, riportato da Milannews24, parlava di un rientro fissato per il 15 marzo contro la Lazio, il “Bebote” ha deciso di alzare l’asticella. Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, l’attaccante messicano ha un solo pensiero fisso: esserci nel Derby di domenica sera.

Giménez, confidandosi con gli amici più stretti, ha espresso parole di profonda stima per Massimiliano Allegri e la ferma volontà di convincere il tecnico a portarlo almeno in panchina contro l’Inter. Ma non è solo una questione di presenza: l’ambizione del numero 9 va oltre. Santiago è convinto che battere i nerazzurri possa incredibilmente riaprire la corsa al titolo, riducendo il gap e innescando una rimonta clamorosa. Nonostante i 10 punti di distacco effettivi dalla vetta, il messicano sogna il colpo di scena: entrare a gara in corso e firmare il gol vittoria nella stracittadina.

Anche per il futuro, il messaggio è inequivocabile: Giménez non teme la concorrenza internazionale — con i nomi di Jackson e Guirassy che circolano per l’estate 2026 — e vuole tenersi stretto il Milan a ogni costo.

