Santiago Gimenez al bivio: marzo sarà il mese della verità per il futuro del messicano al Milan. Due le ipotesi

Santiago Gimenez si gioca la conferma al Milan negli ultimi due mesi e mezzo di stagione: ci sono due opzioni sul tavolo

Il futuro di Santiago Gimenez è diventato il vero rebus di fine stagione in casa rossonera. Come riportato da TMW, tra i corridoi di Milanello e la tifoseria inizia a serpeggiare un interrogativo insistente: cosa fare con l’attaccante messicano a giugno? Fermo da mesi per il grave infortunio alla caviglia e l’operazione di dicembre, il centravanti si prepara a vivere il momento decisivo del suo 2026.

Settimana prossima Gimenez volerà ad Amsterdam per accertamenti clinici fondamentali; se il responso sarà positivo, il rientro in campo è fissato per marzo. Sarà quello il crocevia per il giocatore e per il club: Massimiliano Allegri ha bisogno di gol e continuità per blindare il piazzamento Champions, e solo il campo dirà se il messicano può ancora essere l’uomo giusto.

Tra voglia di riscatto e strategie di mercato

Nonostante il lungo calvario fisico, la volontà del giocatore non è mai stata in discussione. Secondo TMW, Gimenez ha più volte espresso gratitudine e un forte legame con il Milan, desideroso di dimostrare che l’investimento fatto dalla società non è stato un azzardo. Tuttavia, nel calcio i gol pesano più delle parole:

Ipotesi conferma: Significherebbe scommettere sul pieno recupero di un profilo giovane che ha ancora molto da dare, ma che viene da un anno tormentato.

Ipotesi addio: Una cessione in estate sancirebbe il fallimento di un matrimonio mai realmente sbocciato, aprendo le porte a una rivoluzione totale nel reparto avanzato.

Marzo non sarà solo il mese del ritorno agli scarpini, ma il tribunale definitivo per capire se la storia tra il “Bebote” e il Diavolo potrà continuare o se sarà tempo di dirsi addio.