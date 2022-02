ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

San Siro tutto esaurito per il derby: 3700 tifosi a sostenere il Milan. Biglietti volatilizzati in questi giorni

Grande attesa e tutto esaurito per il derby di sabato a San Siro tra Inter e Milan, rispettando ovviamente la capienza limitata al 50% per ottemperare alle disposizioni Covid.

Saranno presenti 37.908 persone allo stadio come scrive La Gazzetta dello Sport, con un incasso da 3 milioni di euro. Mercoledì sono andati a ruba pure gli ultimi tagliandi destinati ai sostenitori rossoneri che saranno al completo compatti in curva Sud: un muro di 3.700 supporters pronti a spingere il diavolo. Per i tifosi vip c’è la lista d’attesa. C’è anche un’iniziativa dello sponsor: il settore arancio coperto con le bandiere nerazzurre.